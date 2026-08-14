Лічильник електроенергії зламався? Хто має оплатити заміну на новий

Якщо електролічильник вийшов з ладу або його вкрали, витрати на заміну залежать від того, з чиєї вини це сталося.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Прикарпаттяобленерго".
Головне:
Якщо ваш лічильник викрали або він перестав коректно працювати, насамперед необхідно звернутися до центру обслуговування клієнтів вашого оператора.
Там фахівець видасть спеціальний бланк заяви. У ній потрібно вибрати з переліку причину проблеми, вказати дату та поставити підпис.
Вартість заміни приладу обліку безпосередньо залежить від того, чому саме він вийшов з ладу:
За той період, поки лічильник був зламаний або некоректно фіксував спожиту електрику, українцям усе одно доведеться сплачувати за послугу.
У такому разі нарахування не зупиняються - споживач платитиме за світло на основі свого середнього добового споживання.