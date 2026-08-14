Счетчик электроэнергии сломался? Кто должен оплатить замену на новый

Если электросчетчик вышел из строя или его украли, расходы на замену зависят от того, по чьей вине это произошло.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Прикарпатьеоблэнерго".
Главное:
Если ваш счетчик украли или он перестал корректно работать, в первую очередь необходимо обратиться в центр обслуживания клиентов вашего оператора.
Там специалист выдаст специальный бланк заявления. В ней следует выбрать из перечня причину проблемы, указать дату и поставить подпись.
Стоимость замены прибора учета напрямую зависит от того, почему именно он вышел из строя:
За тот период, пока счетчик был сломан или некорректно фиксировал потребленное электричество, украинцам все равно придется платить за услугу.
В таком случае начисления не останавливаются - потребитель будет платить за свет на основе своего среднего суточного потребления.