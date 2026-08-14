Счетчик электроэнергии сломался? Кто должен оплатить замену на новый

Главное: Первые шаги: При поломке или краже электросчетчика необходимо сразу обратиться в центр обслуживания клиентов.

При поломке или краже электросчетчика необходимо сразу обратиться в центр обслуживания клиентов. Кто оплачивает замену: Расходы на новый прибор и его установку несет и сторона, по вине которой произошло повреждение.

Расходы на новый прибор и его установку несет и сторона, по вине которой произошло повреждение. Как считать показатели: За время отсутствия счетчика плата за свет будет рассчитываться по среднему суточному показателю.

Что делать, если прибор не работает

Если ваш счетчик украли или он перестал корректно работать, в первую очередь необходимо обратиться в центр обслуживания клиентов вашего оператора.

Там специалист выдаст специальный бланк заявления. В ней следует выбрать из перечня причину проблемы, указать дату и поставить подпись.

Кто оплатит замену счетчика

Стоимость замены прибора учета напрямую зависит от того, почему именно он вышел из строя:

если повреждение произошло по вине владельца счетчика, все расходы на новый прибор и его установку возлагаются на потребителя ;

счетчика, все расходы на новый прибор и его установку ; если поломка произошла по вине поставщика электроэнергии, замену полностью оплачивает компания-поставщик.

Как считать плату за свет

За тот период, пока счетчик был сломан или некорректно фиксировал потребленное электричество, украинцам все равно придется платить за услугу.

В таком случае начисления не останавливаются - потребитель будет платить за свет на основе своего среднего суточного потребления.