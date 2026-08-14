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Счетчик электроэнергии сломался? Кто должен оплатить замену на новый

07:13 14.08.2026 Пт
2 мин
Как рассчитывают показатели, пока счетчика нет?
aimg Дмитрий Левицкий
Фото: что делать, если сломался счетчик электроэнергии (magnific.com)

Если электросчетчик вышел из строя или его украли, расходы на замену зависят от того, по чьей вине это произошло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Прикарпатьеоблэнерго".

Главное:

  • Первые шаги: При поломке или краже электросчетчика необходимо сразу обратиться в центр обслуживания клиентов.
  • Кто оплачивает замену: Расходы на новый прибор и его установку несет и сторона, по вине которой произошло повреждение.
  • Как считать показатели: За время отсутствия счетчика плата за свет будет рассчитываться по среднему суточному показателю.

Что делать, если прибор не работает

Если ваш счетчик украли или он перестал корректно работать, в первую очередь необходимо обратиться в центр обслуживания клиентов вашего оператора.

Там специалист выдаст специальный бланк заявления. В ней следует выбрать из перечня причину проблемы, указать дату и поставить подпись.

Кто оплатит замену счетчика

Стоимость замены прибора учета напрямую зависит от того, почему именно он вышел из строя:

  • если повреждение произошло по вине владельца счетчика, все расходы на новый прибор и его установку возлагаются на потребителя;
  • если поломка произошла по вине поставщика электроэнергии, замену полностью оплачивает компания-поставщик.

Как считать плату за свет

За тот период, пока счетчик был сломан или некорректно фиксировал потребленное электричество, украинцам все равно придется платить за услугу.

В таком случае начисления не останавливаются - потребитель будет платить за свет на основе своего среднего суточного потребления.

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