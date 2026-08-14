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Лічильник електроенергії зламався? Хто має оплатити заміну на новий

07:13 14.08.2026 Пт
2 хв
Як обраховують показники, поки лічильника немає?
aimg Дмитро Левицький
Лічильник електроенергії зламався? Хто має оплатити заміну на новий Фото: що робити, якщо зламався лічильник електроенергії (magnific.com)
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Якщо електролічильник вийшов з ладу або його вкрали, витрати на заміну залежать від того, з чиєї вини це сталося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Прикарпаттяобленерго".

Головне:

  • Перші кроки: У разі поломки або крадіжки електролічильника необхідно одразу звернутися до центру обслуговування клієнтів.
  • Хто оплачує заміну: Витрати на новий прилад та його встановлення несе та сторона, з вини якої сталося пошкодження.
  • Як рахуватимуть показники: За час відсутності лічильника плата за світло розраховуватиметься за середнім добовим показником.

Що робити, якщо прилад не працює

Якщо ваш лічильник викрали або він перестав коректно працювати, насамперед необхідно звернутися до центру обслуговування клієнтів вашого оператора.

Там фахівець видасть спеціальний бланк заяви. У ній потрібно вибрати з переліку причину проблеми, вказати дату та поставити підпис.

Хто оплатить заміну лічильника

Вартість заміни приладу обліку безпосередньо залежить від того, чому саме він вийшов з ладу:

  • якщо пошкодження сталося з вини власника лічильника, всі витрати на новий прилад та його встановлення покладаються на споживача;
  • якщо поломка сталася з вини постачальника електроенергії, заміну повністю оплачує компанія-постачальник.

Як рахуватимуть плату за світло

За той період, поки лічильник був зламаний або некоректно фіксував спожиту електрику, українцям усе одно доведеться сплачувати за послугу.

У такому разі нарахування не зупиняються - споживач платитиме за світло на основі свого середнього добового споживання.

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