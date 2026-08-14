Счетчик электроэнергии сломался? Кто должен оплатить замену на новый
Если электросчетчик вышел из строя или его украли, расходы на замену зависят от того, по чьей вине это произошло.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Прикарпатьеоблэнерго".
Главное:
- Первые шаги: При поломке или краже электросчетчика необходимо сразу обратиться в центр обслуживания клиентов.
- Кто оплачивает замену: Расходы на новый прибор и его установку несет и сторона, по вине которой произошло повреждение.
- Как считать показатели: За время отсутствия счетчика плата за свет будет рассчитываться по среднему суточному показателю.
Что делать, если прибор не работает
Если ваш счетчик украли или он перестал корректно работать, в первую очередь необходимо обратиться в центр обслуживания клиентов вашего оператора.
Там специалист выдаст специальный бланк заявления. В ней следует выбрать из перечня причину проблемы, указать дату и поставить подпись.
Кто оплатит замену счетчика
Стоимость замены прибора учета напрямую зависит от того, почему именно он вышел из строя:
- если повреждение произошло по вине владельца счетчика, все расходы на новый прибор и его установку возлагаются на потребителя;
- если поломка произошла по вине поставщика электроэнергии, замену полностью оплачивает компания-поставщик.
Как считать плату за свет
За тот период, пока счетчик был сломан или некорректно фиксировал потребленное электричество, украинцам все равно придется платить за услугу.
В таком случае начисления не останавливаются - потребитель будет платить за свет на основе своего среднего суточного потребления.