"Либо с нами, либо же с ними": в России предложили запретить двойное гражданство
Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов призвал запретить двойное гражданство в Российской Федерации. Все из-за политического давления на агрессора во время войны в Украине.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Закс.
Миронов отметил, что запрет двойного гражданства требует законодательного решения в виде запрета. В то же время его же фракция планирует внести соответствующие правки уже в ближайшее время.
"Надо определяться: либо ты с нами, либо с ними - и тогда сдавай один из паспортов", - заявил Миронов.
Как отметил политик, сегодня в США проживает почти 4 млн человек с российскими паспортами.
"Неправильно одновременно голосовать за президента России и Госдуму, а потом – за президента США и конгресс, которые принимают антироссийские санкции и угрожают гражданам России и ее лидеру",- добавил политик.
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