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"Або з нами, або ж з ними": в Росії запропонували заборонити подвійне громадянство

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П'ятниця 11 березня 2022 23:00
"Або з нами, або ж з ними": в Росії запропонували заборонити подвійне громадянство Фото: в Росії запропонували заборонити подвійне громадянство (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Лідер "Справедливої ​​Росії - За правду" Сергій Миронов закликав заборонити подвійне громадянство в Російській Федерації. Усе через політичний тиск на агресора під час війни в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Закс.

Миронов зауважив, що заборона подвійного громадянства потребує законодавчого рішення у вигляді заборони. Водночас його ж фракція планує внести відповідні правки вже найближчим часом.

"Треба визначатися: або ти з нами, або з ними - і тоді здавай один із паспортів", - заявив Миронов.

Як відзначив політик, сьогодні у США мешкає майже 4 млн людей з російськими паспортами.

"Неправильно одночасно голосувати за президента Росії та Держдуму, а потім – за президента США та конгрес, які приймають антиросійські санкції та загрожують громадянам Росії та її лідеру",- додав політик.

Війна Росії проти України триває шістнадцятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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