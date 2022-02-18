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Льготы и субсидии будут назначать по новым правилам: какие доходы учтут

Автор: Александр Белоус

Министерство социальной политики предлагает изменить Методику расчета среднемесячного совокупного дохода семьи для предоставления социальных услуг. Предлагается включать в доход денежные переводы из-за рубежа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект, обнародованный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Новые доходы

Согласно проекту, при исчислении совокупного дохода семьи учитываются доходы в денежной форме, а также в иностранной валюте, полученные из любых источников как на территории Украины так и за ее пределами.

В совокупный доход семьи дополнительно планируется включить:

  • денежные переводы, полученные из-за рубежа
  • другие доходы, сведения о которых получены от Государственной налоговой службы Украины и Пенсионного фонда Украины, а также доходы, которые задекларированы человеком.

Доходы членов семьи

В то же время документом предлагается установить, что лица не включаются в состав семьи получателя социальных услуг в случае, если они фактически не проживают вместе. Это можно сделать на основании акта обследования жилищно-бытовых условий, сведений из реестра территориальной громады, подтверждающих сведения о месте жительства (пребывания) лица, документально подтвержденных данных жительства по другому адресу (договор аренды имущества, сведений с места учебы / работы).

Напомним, по состоянию на 1 января 2021 года почти 1,8 млн семей пользовались льготами при оплате жилищно-коммунальных услуг. Субсидии получали около 3 млн семей.

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