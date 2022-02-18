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Пільги та субсидії призначатимуть за новими правилами: які доходи врахують

Автор: Олександр Білоус

Міністерство соціальної політики пропонує змінити Методику обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї для надання соціальних послуг. Пропонується включати до доходу грошові перекази з-за кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект, оприлюднений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Нові доходи

Згідно з проектом, при обчисленні сукупного доходу сім’ї враховуються доходи у грошовій формі, а також в іноземній валюті, отримані з будь-яких джерел як на території України, так і за її межами.

До сукупного доходу сім’ї додатково планується включити:

  • грошові перекази, отримані із-за кордону
  • інші доходи, відомості про які отримано від Державної податкової служби України і Пенсійного фонду України, а також доходи, які задекларовано особою.

Доходи членів сім'ї

Водночас документом пропонується встановити, що особи не включаються до складу сім’ї отримувача соціальних послуг у випадку, якщо вони фактично не проживають разом. Це можна зробити на підставі акту обстеження житлово-побутових умов, відомостей з реєстру територіальної громади, що підтверджує відомості про місце проживання (перебування) особи, документально підтверджених даних проживання за іншою адресою (договір оренди майна, відомостей з місця навчання / роботи).

Нагадаємо, станом на 1 січня 2021 року майже 1,8 млн сімей користувалися пільгами при оплаті житлово-комунальних послуг. Субсидії отримували близько 3 млн сімей.

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