Пільги та субсидії призначатимуть за новими правилами: які доходи врахують

Міністерство соціальної політики пропонує змінити Методику обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї для надання соціальних послуг. Пропонується включати до доходу грошові перекази з-за кордону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект, оприлюднений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).
Згідно з проектом, при обчисленні сукупного доходу сім’ї враховуються доходи у грошовій формі, а також в іноземній валюті, отримані з будь-яких джерел як на території України, так і за її межами.
До сукупного доходу сім’ї додатково планується включити:
Водночас документом пропонується встановити, що особи не включаються до складу сім’ї отримувача соціальних послуг у випадку, якщо вони фактично не проживають разом. Це можна зробити на підставі акту обстеження житлово-побутових умов, відомостей з реєстру територіальної громади, що підтверджує відомості про місце проживання (перебування) особи, документально підтверджених даних проживання за іншою адресою (договір оренди майна, відомостей з місця навчання / роботи).
Нагадаємо, станом на 1 січня 2021 року майже 1,8 млн сімей користувалися пільгами при оплаті житлово-комунальних послуг. Субсидії отримували близько 3 млн сімей.