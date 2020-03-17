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В Черновцах отменили льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте

Новости » Коронавирус     17.03.2020 - 19:47
В Черновцах отменили льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Льготный проезд в троллейбусах и маршрутках будет восстановлен после стабилизации эпидемической ситуации

В Черновцах временно отменили льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте, чтобы пенсионеры оставались дома, потому что они являются наиболее уязвимыми для коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу городского совета.

Сообщается, что до стабилизации эпидемической ситуации в Черновцах приостановлено предоставление льгот на бесплатный проезд, такое решение 17 марта на сессии поддержали 26 депутатов городского совета.

"Это вынужденная ограничительная мера, которая будет побуждать людей преклонного возраста, которые являются группой риска и наиболее уязвимы к коронавирусу меньше передвигаться по городу, оставаться дома. Льготный проезд в троллейбусах и маршрутках будет восстановлен после стабилизации эпидемической ситуации", - говорит мэр Черновцов Алексей Каспрук.

Напомним, в Черновицкой областной больнице умерла женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на коронавирус. Женщина умерла вследствие тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции. Накануне у женщины взяли анализы на наличие COVID-19, результаты ожидаем в ближайшее время.

Как сообщало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украине было обработано 79 подозрений на коронавирусную инфекцию.

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