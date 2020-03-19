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В Ужгороде остановят работу общественного транспорта

Новости » Коронавирус     19.03.2020 - 17:14
В Ужгороде остановят работу общественного транспорта
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Общественный транспорт не будет работать во время карантина

Городской совет Ужгорода принял решение об остановке работы общественного транспорта на время карантина из-за коронавируса в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сегодня в Ужгороде состоялось внеочередное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в ходе которого было принято решение о временной остановке работы общественного транспорта в городе.

Также комиссия рекомендовала местным предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности организовать подвоз работников автобусами в режиме регулярных специальных перевозок.

Кроме того, начиная с четверга в Ужгороде патрульная полиция с помощью громкоговорителей будет информировать жителей о карантине и угрозе распространения коронавируса, а также призывать жителей города не покидать своих домов без крайней необходимости.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове на время карантина городской совет решил отменить льготы на проезд в общественном транспорте. Бесплатный проезд для льготных категорий в общественном транспорте Львова будет отменен с 23 марта. Ограничения продлятся до окончания карантина.

Накануне льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте отменили в Черновцах. Решение приняли с целью уменьшения числа пенсионеров в местных маршрутках и автобусах, поскольку они являются наиболее уязвимыми категориями для коронавируса.

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