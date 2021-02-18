Льготный проезд на транспорте: Кабмин подготовил новый порядок монетизации

Согласно проекту постановления Кабмина, льготы по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских и пригородных маршрутах предоставляются в наличной форме в случае принятия такого решения местными органами власти.

В случае непринятия органом местного самоуправления решения о предоставлении льгот в наличной форме соответствующие льготы продолжают предоставляться в безналичной форме.

Льготы по оплате на городских и пригородных маршрутах предоставляются путем выплаты лицам, которые имеют на это право, денежных средств. Льготы по оплате на междугородних маршрутах предоставляются гражданам, которые имеют такое право, путем компенсации стоимости проезда за осуществленные поездки.

Периодичность и сроки выплаты утверждаются местными органами власти.

Денежную выплату проводят исполнительные органы территориальных общин:

лицам, которые получают пенсию и государственную социальную помощь, - путем перечисления средств на текущие счета в банках или почтой,

лицам, которые не получают пенсии и государственной социальной помощи, - путем перечисления денежных средств на их текущий счет в банке.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, Кабинет министров в марте 2018 года установил порядок предоставления льгот в наличной форме по оплате проезда. Однако в декабре 2018 года решением Окружного административного суда г. Киева постановления правительства признаны противоправными и недействительными, поскольку при их принятии не было доказана целесообразность установления социальной нормы в количестве 30 поездок в месяц, а также соответствующего их распределения по видам транспорта и между областями.