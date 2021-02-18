Пільговий проїзд у транспорті: Кабмін підготував новий порядок монетизації

Згідно з проектом постанови Кабміну, пільги з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських та приміських маршрутах надаються у готівковій формі в разі прийняття такого рішення місцевими органами влади.

У разі неприйняття органом місцевого самоврядування рішення про надання пільг у готівковій формі відповідні пільги продовжують надаватись у безготівковій формі.

Пільги з оплати на міських та приміських маршрутах надаються шляхом виплати особам, які мають на це право, грошових коштів. Пільги з оплати на міжміських маршрутах надаються громадянам, які мають таке право, шляхом компенсації вартості проїзду за здійснені поїздки.

Періодичність і строки виплати затверджуються місцевими органами влади.

Грошову виплату проводять виконавчі органи територіальних громад:

особам, які одержують пенсію та державну соціальну допомогу, - шляхом перерахування коштів на поточні рахунки в банках або поштою,

особам, які не одержують пенсії та державної соціальної допомоги, - шляхом перерахування коштів на їхній поточний рахунок у банку.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту постанови, Кабінет міністрів у березні 2018 року встановив порядок надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду. Проте у грудні 2018 року рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва постанови уряду визнано протиправними та нечинними, оскільки, зокрема, при їх прийнятті не було доведено доцільності встановлення соціальної норми у кількості 30 поїздок на місяць, а також відповідного їх розподілу за видами транспорту та між областями.