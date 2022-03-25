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Льготные кредиты и уменьшение налогов. В Кабмине рассказали о поддержке бизнеса

Фото: Кабинет министров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

В условиях войны правительство Украины реализует ряд важных проектов, призванных помочь украинскому бизнесу возобновить его работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого вице-премьер-министра - министра экономики Юлию Свириденко.

"Новые условия ставят перед нами серьезные задачи и вызовы - функционирование в состоянии боевых действий, существенно усложнена и дорогая логистика, кардинально другая механика предпринимательства", - отметила она.

Среди решений правительства, которые уже реализуются, Свириденко назвала дерегуляцию, снижение инспекционной и фискальной нагрузки, беспроцентное государственное кредитование для всех сфер бизнеса.

"Сегодня бизнес - это не про маржинальность и прибыль, сегодня бизнес - это ответственность за страну, поддержка экономики и армии, сохранения рабочих мест и возможность не потерять своего потребителя", - подчеркнула она.

По ее убеждению, "сейчас металлургические компании являются стратегически важными для нашей страны. Поэтому государство сделает максимум для их стабильной и эффективной работы".

"Сейчас время становиться к работе и восстанавливать экономику. Для Украины важно каждое предприятие, продолжает работать, важно и то, чтобы те, кто остановили деятельность - могли ее восстановить", - резюмировала Свириденко.

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