Пільгові кредити та зменшення податків. В Кабміні розповіли про підтримку бізнесу

"Нові умови ставлять перед нами серйозні завдання та виклики - функціонування в стані бойових дій, суттєво ускладнена та дорожча логістика, кардинально інша механіка підприємництва", - зазначила вона.

Серед рішень уряду, які вже реалізуються, Свириденко назвала дерегуляцію, зниження інспекційного та фіскального навантаження, безвідсоткове державне кредитування для всіх сфер бізнесу.

"Сьогодні бізнес - це не про маржинальність та прибутки, сьогодні бізнес - це відповідальність за країну, підтримка економіки та армії, збереження робочих місць та можливість не втратити свого споживача", - підкреслила також вона.

На її переконання, "зараз металургійні компанії є стратегічно важливими для нашої країни. Тому держава зробить максимум для їхньої стабільної та ефективної роботи".

"Зараз час ставати до роботи та відновлювати економіку. Для України важливе кожне підприємство, що продовжує працювати, важливо й те, щоб ті, хто зупинили діяльність - могли її відновити", - резюмувала Свириденко.