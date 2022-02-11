Льготникам с прописанными родственниками помогут: правительство разработало механизм

Кабинет министров намерен урегулировать вопрос льгот для ветеранов, в квартирах которых прописаны трудоспособные люди. Планируется проводить обследование материально-бытовых условий с целью подтверждения, что прописанные фактически не проживают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления Кабинета министров обнародован для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины ( ФПУ ).

Новый порядок

Согласно документу, льготы на оплату газа для индивидуального отопления жилья предоставляются ветеранам войны и жертвам нацистских преследований, если в жилом помещении фактически проживают только нетрудоспособные лица.

Льготы предоставляются на двойной размер нормативной отапливаемой площади (42 кв. метра на каждое лицо, имеющее право на льготы, и 21 кв. метр на семью).

Если в жилом помещении зарегистрировано место жительства трудоспособных лиц, которые фактически не проживают по месту регистрации, состав фактически проживающих лиц подтверждается актом обследования материально-бытовых условий домохозяйства/фактического места проживания лица.

Решаемый вопрос

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, вместе с льготниками, которые имеют право на льготу по оплате газа на двойной размер нормативной отапливаемой площади, могут быть зарегистрированы трудоспособные лица, которые не проживают по месту регистрации. Но действующим законодательством не предусмотрен другой способ подтверждения фактического места жительства лица по определенному адресу, чем регистрация или декларирование места жительства.

Поэтому возникла необходимость урегулирования вопроса с целью социальной защиты льготников, а именно подтверждение факта проживания трудоспособных лиц по месту регистрации льготника путем составления акта обследования материально-бытовых условий.