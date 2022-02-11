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Пільговикам з прописаними родичами допоможуть: уряд розробив механізм

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Україна, П'ятниця 11 лютого 2022 06:30
Пільговикам з прописаними родичами допоможуть: уряд розробив механізм Фото: пільги ветеранам на газ повернуть за допомогою обстеження умов проживання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів має намір врегулювати питання пільг для ветеранів, у квартирах яких прописані працездатні особи. Планується проводити обстеження матеріально-побутових умов з метою підтвердження, що прописані особи фактично не проживають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови Кабінету міністрів, оприлюднений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Новий порядок

Згідно з документом, пільги на оплату газу для індивідуального опалення житла надаються ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань, якщо в житловому приміщенні фактично проживають лише непрацездатні особи.

Пільги надаються на подвійний розмір нормативної опалюваної площі (42 кв. метри на кожну особу, яка має право на пільги, та 21 кв. метр на сім’ю).

Якщо у житловому приміщенні зареєстроване місце проживання працездатних осіб, які фактично не проживають за місцем реєстрації, склад фактично проживаючих осіб підтверджується актом обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/фактичного місця проживання особи.

Питання, що вирішується

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, разом із пільговиками, які мають право на пільгу з оплати газу на подвійний розмір нормативної опалюваної площі, можуть бути зареєстровані працездатні особи, які не проживають за місцем реєстрації. Але чинним законодавством не передбачено іншого способу підтвердження фактичного місця проживання особи за певною адресою, ніж реєстрація або декларування місця проживання.

Тому виникла необхідність врегулювання питання з метою соціального захисту пільговиків, а саме підтвердження факту проживання працездатних осіб за місцем реєстрації пільговика шляхом складання акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/фактичного місця проживання особи.

Нагадаємо, станом на 1 січня 2021 року майже 1,8 млн сімей користувалися пільгами при оплаті житлово-комунальних послуг.

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Міністерство соціальної політики
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