Лежить у берегів майже рік. Німецький суд не дає конфіскувати танкер "тіньового флоту" РФ

Суд у Німеччині заборонив конфіскацію танкера Eventin, який вважається частиною "тіньового флоту" і перебуває під санкціями Євросоюзу. Аварійне судно майже рік знаходиться біля узбережжя острова Рюген.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Süddeutsche Zeitung.
З січня танкер з майже 100 тисячами тонн нафти вартістю 40 млн євро перебуває біля узбережжя острова Рюген. Євросоюз включив його до 16-го санкційного пакета, заборонивши заходити до європейських портів, оскільки вважає, що судно використовують для обходу санкцій проти РФ.
Eventin опинився у водах Німеччини після того, як у танкера повністю відмовили системи і він кілька годин дрейфував Балтійським морем біля берегів Мекленбургу. Судно відбуксирували на стоянку, де воно перебуває й досі.
Власники танкера заявили, що не намагалися перевозити санкційну нафту до ЄС, а його перебування у німецьких водах було вимушеним через аварію. Німецький суд погодився з цими аргументами і вбачає "обґрунтовані сумніви в законності заходів".
Згідно з даними центрального морського командування, Eventin 6 січня вийшов з Усть-Луги і під прапором Панами прямував до єгипетського Порт-Саїда. Зазначається, що кінцевим пунктом мала стати Індія.
Нагадаємо, раніше РФ створила "тіньовий флот" для експорту нафти, газу та ряду інших товарів в обхід міжнародних санкцій. За підрахунками, приблизно кожен шостий танкер у світі належить до "тіньового флоту". Загалом це близько 17% від загальної кількості діючих танкерів.
З початку цього року аналітики нарахували 940 суден, які входили до "тіньового флоту" РФ. Це значення на 45% перевищує минулорічне.
Здебільшого це старі танкери, які вичерпали усі терміни придатності та "працюють" під прапорами нейтральних країн. Окрім шкоди для довкілля та продажу нафти в обхід санкцій, старі судна несуть й іншу загрозу.
Вважається, що ці танкери використовуються, як платформи для гібридних атак на Європу. Цю версію також підтвердили в Україні.
Нещодавно стало відомо, що Європейська комісія може додати певну кількість танкерів "тіньового флоту" РФ в окремі санкційні списки, якщо не встигне ухвалити 20-й пакет санкцій до нового року.