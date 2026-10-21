Лейпциг був лише початком? WSJ дізналося про план Путіна щодо НАТО

Про новий план глави Кремля медіа дізналося від трьох європейських чиновників, які ознайомлені із даними американської розвідки

Інсайдери стверджують, що наказ Путіна пов'язаний з відсутністю значних досягнень російської армії в Україні, українськими ударами по військових і стратегічних об'єктах у тилу РФ, а також відмовою Києва приймати умови миру, запропоновані Москвою.

Також вказано, що Кремль розцінює інцидент у Лейпцигу як своєрідну перевірку перед можливими наступними операціями.

Один зі співрозмовників WSJ розповів, що після подій у Східній Німеччині його неформальний контакт у Москві попередив про можливість нових атак.

За словами джерела, Лейпциг не стане останнім подібним випадком. Очікується, що такі операції мають дестабілізувати ситуацію в Європі та посилити позиції політичних сил, які виступають проти надання Україні військової допомоги.

Розслідування інциденту допомогло західним спецслужбам виявити агентурну мережу, пов'язану з Москвою. Її учасники, за даними слідства, займалися незаконним переміщенням вибухівки, безпілотників і зброї. Крім того, правоохоронці виявили конспіративні квартири та схованки в різних європейських містах.

За версією слідства, організацією атаки керував колишній російський військовий Олег Левушкін, якого завербувало ГРУ РФ. Стверджується, що він координував мережу, яка використовувала Сербію як проміжний пункт для доставки дронів і вибухових речовин до Німеччини.

Сербська прокуратура вже оголосила про затримання семи осіб, серед яких є людина з подвійним російсько-сербським громадянством. Їх підозрюють у причетності до угруповання, яким, за даними слідства, керував Левушкін.