Лейпциг был только началом? WSJ узнало о планах Путина против НАТО

О новом плане главы Кремля СМИ узнало от трех европейских чиновников, ознакомленных с данными американской разведки.

Источники утверждают, что приказ Путина связан с отсутствием значительных успехов российской армии в Украине, украинскими ударами по военным и стратегическим объектам в российском тылу, а также отказом Киева принимать условия мира, предложенные Москвой.

Также указано, что Кремль рассматривает инцидент в Лейпциге как своеобразную проверку перед возможными дальнейшими операциями.

Один из собеседников WSJ рассказал, что после событий в Восточной Германии его неформальный контакт в Москве предупредил о вероятности новых атак.

По словам источника, Лейпциг не станет последним подобным случаем. Предполагается, что такие операции призваны дестабилизировать ситуацию в Европе и усилить позиции политических сил, выступающих против предоставления Украине военной помощи.

Расследование инцидента помогло западным спецслужбам выявить агентурную сеть, связанную с Москвой. Ее участники, по данным следствия, занимались незаконной перевозкой взрывчатки, беспилотников и оружия. Кроме того, правоохранители обнаружили конспиративные квартиры и тайники в разных европейских городах.

По версии следствия, атакой руководил бывший российский военный Олег Левушкин, завербованный ГРУ РФ. Утверждается, что он координировал сеть, которая использовала Сербию в качестве промежуточного пункта для доставки дронов и взрывчатки в Германию.

Сербская прокуратура уже сообщила о задержании семи человек, в том числе обладателя двойного российско-сербского гражданства. Их подозревают в причастности к группировке, которой, по данным следствия, руководил Левушкин.