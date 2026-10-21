Лейпциг был только началом? WSJ узнало о планах Путина против НАТО

Российский диктатор Владимир Путин приказал усилить диверсию против стран НАТО. Как следствие, Альянс может столкнуться с новыми гибридными атаками, подобными инциденту, который произошел 5 августа в немецком Лейпциге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
О новом плане главы Кремля СМИ узнало от трех европейских чиновников, ознакомленных с данными американской разведки.
Источники утверждают, что приказ Путина связан с отсутствием значительных успехов российской армии в Украине, украинскими ударами по военным и стратегическим объектам в российском тылу, а также отказом Киева принимать условия мира, предложенные Москвой.
Также указано, что Кремль рассматривает инцидент в Лейпциге как своеобразную проверку перед возможными дальнейшими операциями.
Один из собеседников WSJ рассказал, что после событий в Восточной Германии его неформальный контакт в Москве предупредил о вероятности новых атак.
По словам источника, Лейпциг не станет последним подобным случаем. Предполагается, что такие операции призваны дестабилизировать ситуацию в Европе и усилить позиции политических сил, выступающих против предоставления Украине военной помощи.
Расследование инцидента помогло западным спецслужбам выявить агентурную сеть, связанную с Москвой. Ее участники, по данным следствия, занимались незаконной перевозкой взрывчатки, беспилотников и оружия. Кроме того, правоохранители обнаружили конспиративные квартиры и тайники в разных европейских городах.
По версии следствия, атакой руководил бывший российский военный Олег Левушкин, завербованный ГРУ РФ. Утверждается, что он координировал сеть, которая использовала Сербию в качестве промежуточного пункта для доставки дронов и взрывчатки в Германию.
Сербская прокуратура уже сообщила о задержании семи человек, в том числе обладателя двойного российско-сербского гражданства. Их подозревают в причастности к группировке, которой, по данным следствия, руководил Левушкин.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц предупредил о планах Путина касательно Украины и Европы.
Кстати, на фоне последних событий глава украинского МИД Андрей Сибига призвал Европу закрыть границы для россиян.