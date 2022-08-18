"Лейкерс" весной выведут из обращения номер 2-кратного чемпиона НБА

Калифорнийцы запланировали на 7 марта торжественную церемонию вывода из обращения 16-го номера. Под ним в 2018-2014 гг. цвета "Лейкерс" защищал испанский форвард.

Газоль переехал в Лос-Анджелес посреди сезона 2007/08, покинув ряды "Мемфис Гриззлис". Пиренеец стал ведущим исполнителем команды, которая добралась до финала Национальной баскетбольной ассоциации в первом сезоне и завоевала чемпионство в двух последующих. За годы выступлений в "Лос-Анджелес Лейкерс" он трижды отбирался в Матчи всех звезд НБА.

Пау Газоль является воспитанником испанской "Барселоны". На драфте-2001 его под 3-номером выбрала "Атланта". Однако в составе "Хокс" испанец не выступал. Он отыграл 6,5 сезона в "Мемфисе", 6,5 сезона – за "Лейкерс", 2 – за "Чикаго" и 2,5 – за "Сан-Антонио".

"Лос-Анджелес Лейкерс" вывел из обращения 11 номеров выдающихся баскетболистов. В 2017 году калифорнийцы закрепили за легендарным Коби Брайантом сразу два номера – 8-й и 24-й.

Ранее НБА решила постепенно вывести из обращения всех команд 6-й номер. Под ним в составе "Бостон Селтикс" выступал Билл Расселл, ушедший из жизни 31 июля.