Двукратный чемпион НБА Медведенко продал чемпионские перстни в поддержку Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост легенды в Facebook .

Бывший форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" завершил аукцион накануне. Украинец продал свои награды за более чем 250 тысяч долларов.

"Многие отговаривали меня, но я не жалею ни на секунду. Это все стоило того, и дальше нас ждет реализация многих инициатив и спасение жизней украинских детей. Помните, что Украина сильна каждым украинцем, каждым, кто сейчас делает все ради победы, ради будущего", – написал Медведенко.

Уроженец Киевской области Медведенко начал игровую карьеру в столичном "Будивельнике" в конце 90-х. В 2000-2006 гг. он защищал цвета "Лейкерс" и триумфовал с командой в НБА в сезонах 2000/01 и 2001/02.

После завершения игровой карьеры Медведенко занялся тренерской деятельностью и общественным активизмом. В частности, он баллотировался в Верховную Раду на выборах-2019 от партии "Голос".