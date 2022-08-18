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"Лейкерс" навесні виведуть із обігу номер 2-разового чемпіона НБА

Фото: Пау Газоль (ліворуч) у штаб-квартирі МОК (facebook.com/paugasol)
Автор: Антон Федорців

Вивести з обігу ігровий номер Пау Газоля під час сезону 2022/23 вирішило керівництво "Лос-Анджелес Лейкерс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram клубу.

Каліфорнійці запланували на 7 березня урочисту церемонію виведення з обігу 16-го номера. Під ним у 2018-2014 рр. кольори "Лейкерс" захищав іспанський форвард.

Газоль переїхав до Лос-Анджелеса посеред сезону 2007/08, покинувши лави "Мемфіс Грізліс". Піренеєць став провідним виконавцем команди, що дісталася до фіналу Національної баскетбольної асоціації у першому сезоні та здобула чемпіонство в двох наступних. За роки виступів за "Лос-Анджелес Лейкерс" він тричі відбирався до Матчів усіх зірок НБА.

Пау Газоль є вихованцем іспанської "Барселони". На драфті-2001 його під 3-номером обрала "Атланта". Проте, у складі "Гокс" іспанець не виступав. Він відіграв 6,5 сезонів за "Мемфіс", 6,5 сезонів – за "Лейкерс", 2 – за "Чикаго" та 2,5 – за "Сан-Антоніо".

Наразі "Лос-Анджелес Лейкерс" вивів із обігу 11 номерів видатних баскетболістів. У 2017 році каліфорнійці закріпили за легендарним Кобі Браянтом відразу два номери – 8-й і 24-й.

Раніше НБА вирішила поступово вивести з обігу всіх команд 6-й номер. Під ним у складі "Бостон Селтікс" виступав Білл Расселл, який відійшов у вічність 31 липня.

До слова, екс-форвард "Лейкерс" Медведенко продав чемпіонські перстні НБА для допомоги Україні.

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