НБА впервые в истории выведет из обращения номер для всех команд

Вывести из обращения всех команд номер Билла Расселла решило руководство Национальной баскетбольной ассоциации. Легенда отошла в вечность в конце июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НБА .

В честь самого титулованного баскетболиста в истории ассоциации из обращения выведут 6-й номер. Этот случай станет первым в истории НБА.

Нововведение будет внедрено постепенно. Те, кто сейчас выступает под "шестеркой", продолжат играть с ней.

Новые же игроки не смогут получить номер Расселла. Кроме того, на сезон 2022/23 в честь легендарного центрового все баскетболисты ассоциации будут носить специальный шеврон на плече, а на каждой арене НБА изобразят логотип в форме клевера с 6-м номером.

Билл Расселл скончался на 89-м году жизни 31 июля. Он провел 13 сезонов в составе "Бостон Селтикс" и завоевал с командой 11 чемпионских титулов в период 1956-1969 гг. Еще два титула Расселл выиграл в статусе тренера бостонцев.

"Селтикс" навечно закрепили "шестерку" за своей легендой еще в 1972 году. В честь Расселла назвали награду самому ценному игроку финальной серии НБА. В 2011 году он получил президентскую медаль свободы от Барака Обамы.