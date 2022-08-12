НБА впервые в истории выведет из обращения номер для всех команд
Вывести из обращения всех команд номер Билла Расселла решило руководство Национальной баскетбольной ассоциации. Легенда отошла в вечность в конце июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НБА.
В честь самого титулованного баскетболиста в истории ассоциации из обращения выведут 6-й номер. Этот случай станет первым в истории НБА.
Нововведение будет внедрено постепенно. Те, кто сейчас выступает под "шестеркой", продолжат играть с ней.
Новые же игроки не смогут получить номер Расселла. Кроме того, на сезон 2022/23 в честь легендарного центрового все баскетболисты ассоциации будут носить специальный шеврон на плече, а на каждой арене НБА изобразят логотип в форме клевера с 6-м номером.
Билл Расселл скончался на 89-м году жизни 31 июля. Он провел 13 сезонов в составе "Бостон Селтикс" и завоевал с командой 11 чемпионских титулов в период 1956-1969 гг. Еще два титула Расселл выиграл в статусе тренера бостонцев.
"Селтикс" навечно закрепили "шестерку" за своей легендой еще в 1972 году. В честь Расселла назвали награду самому ценному игроку финальной серии НБА. В 2011 году он получил президентскую медаль свободы от Барака Обамы.
The life and legacy of 11-time NBA champion and civil rights pioneer Bill Russell will be honored by retiring his uniform number, 6, throughout the league. The iconic Naismith Memorial Basketball Hall of Famer will be the first player to have his number retired across the NBA. pic.twitter.com/OSVx02bQDl— NBA (@NBA) August 11, 2022
К слову, экс-форвард "Лейкерс" Медведенко продал чемпионские перстни НБА для помощи Украине.
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