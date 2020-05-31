Lexus, Rolex и квартира на 340 квадратных метров: Степанов подал декларацию

Министр здравоохранения Максим Степанов подал декларацию о своих доходах за 2019 год. Согласно ей, он с женой имеет несколько автомобилей Lexus, драгоценные часы Rolex и более 45 тысяч долларов наличными.

Об этом свидетельствуют данные декларации Степанова в Едином реестре.

Согласно декларации, Степанов имеет квартиру в Киеве на 340,9 кв. метров, а также паркоместо.

Кроме того, глава Минздрава задекларировал ряд дорогостоящих часов и украшений, среди которых Rolex, Breguet, Piaget, Girard-Perregaux.

Также Степанов вместе с женой имеют четыре автомобиля: Lexus LX 450 2016, Lexus GX460 2013, Range Rover 2014 и Lexus LX470 2005.

На жену Степанова оформлены несколько видов бизнеса в аграрной, медицинской и других отраслях.

За 2019 супружеская пара заработала почти 6 миллионов гривен в виде зарплат и доходов от бизнеса.

Наличными Степанов вместе с Женой хранят 34,5 тысячи долларов, 11,3 тысячи евро, 180 тысяч гривен. На банковских счетах хранятся еще несколько десятков тысяч долларов.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба за 2019 год подал декларацию

Вместе с тем народный депутат от фракции "Голос" Святослав Вакарчук подал электронную декларацию за 2019 год.

Также РБК-Украина писало, что срок подачи ежегодных деклараций завершается 31 мая.