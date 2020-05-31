Lexus, Rolex і квартира на 340 квадратних метрів: Степанов подав декларацію

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов подав декларацію про свої доходи за 2019 рік. Згідно з нею, він з дружиною має кілька автомобілів Lexus, дорогоцінні годинники й понад 45 тисяч доларів готівкою.

Про це свідчать дані декларації Степанова в Єдиному реєстрі.

Згідно з декларацією, Степанов має квартиру в Києві на 340,9 кв. метрів, а також паркомісце.

Крім того, глава МОЗ задекларував ряд дорогих годинників і прикрас, серед яких Rolex, Breguet, Piaget, Girard-Perregaux.

Також Степанов разом з дружиною мають чотири автомобілі: Lexus LX 450 2016, Lexus GX460 2013, Range Rover 2014 і Lexus LX470 2005.

На дружину Степанова оформлені кілька видів бізнесу в аграрній, медичній та інших галузях.

За 2019 подружня пара заробила майже 6 мільйонів гривень у вигляді зарплат і доходів від бізнесу.

Готівкою Степанов разом з Дружиною зберігають 34,5 тисячі доларів, 11,3 тисячі євро, 180 тисяч гривень. На банківських рахунках зберігаються ще кілька десятків тисяч доларів.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба за 2019 рік подав декларацію

Разом з тим народний депутат від фракції "Голос" Святослав Вакарчук подав електронну декларацію за 2019 рік.

Також РБК-Україна писало, що термін подання щорічних декларацій завершується 31 травня.