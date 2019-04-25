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Левочкин: Зеленскому нужно приглашать профессионалов из всех команд


Левочкин считает, что Зеленский может объединить людей из разных политических групп

Победителю президентских выборов 2019 Владимиру Зеленскому для успешной работы нужно приглашать профессионалов из всех команд. Такое мнение в интервью РБК-Украина заявил один из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь", нардеп Сергей Левочкин.

По его мнению, Зеленскому следует включить в свою команду максимальное количество сильных игроков, заинтересованных в успехе Украины.

"Естественно Зеленскому будет трудно "прикупать" союзников из команд БПП и "Народного фронта", которые последние пять лет были властью - они стали его главными оппонентами на прошедших выборах, но я и тут бы оставлял приоритетом профессионализм потенциальных партнеров, а не их политбэкграунд. Стране сегодня нужна максимальная концентрация сил и интеллекта для выхода из войны и кризиса. Поэтому я убежден в необходимости инклюзивного подхода - новому президенту нужно приглашать профессионалов из всех команд, нужно привлечь всех в работу на успех украинского государства. У него сейчас есть для этого все возможности", - подчеркнул Левочкин.

Он также не исключил, что такой подход может обрушить рейтинг Зеленского.

"Возможно, это отразится на его рейтинге, но непродолжительное время. По-настоящему рейтинг вновь избранного президента и его наследие разрушит неумелое и неэффективное управление. Это разрушит не только феномен Зеленского, но и надежды 75% людей, отдавших за него свои голоса", - добавил Левочкин.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в ближайшие недели после выборов Зеленский назовет фамилии будущих топ-чиновников.

До этого сообщалось, что Зеленский планирует сократить администрацию президента.

 

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