Левина экстрадировали в Украину

Фото: Алексей Левин (скрин slidstvo.info)

В ближайшее время его доставят в суд для избрания меры пресечения

В понедельник, 16 марта, состоялась экстрадиция подозреваемого в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Алексея Левина в Украину. Об этом РБК-Украина рассказал источник в правоохранительных органах.

Так, источник утверждает, что самолет с подозреваемым уже прилетел в Украину.

"Экстрадиция Левина состоялась, самолет с ним прилетел в Украину", - сказал собеседник агентства.

Также он отметил, что в ближайшее время подозреваемый будет доставлен в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее сообщалось, что Левина должны экстрадировать в Украину в понедельник, 16 марта. Источник агентства отмечал, что "прилет планируется в понедельник, если ничего не сорвется". Также сообщалось, что после прилета украинский суд должен избрать Левину в течение 48 часов меру пресечения.

Так, сотрудники правоохранительных органов Болгарии задержали Левина 24 января 2020 года. С начала года в Украине активизировались следственные действия по делу об убийстве Гандзюк, десятки обысков были проведены в Херсонской области, в том числе, у фигурантов дела. 11 марта Апелляционный суд Бургаса подтвердил решение первой инстанции о выдаче подозреваемого в организации убийства активистки Украине.

Офис генерального прокурора заверяет, что экстрадиция Алексея Левина из Болгарии должна ускорить расследование дела об убийстве Гандзюк.

Ранее также стало известно, что соучастников нападения на Гандзюк переведут в Киев. Речь идет о пятерых исполнителях преступления, которые отбывают наказание в соответствии с приговором Покровского райсуда Днепропетровской области.