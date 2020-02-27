Соучастников нападения на Гандзюк переведут в Киев

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Исполнителей переведут в Киев для участия в следственных действиях

Отдельных соучастников нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк переведут в Киев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Сообщается, что 26 февраля суд разрешил перевести в учреждение предварительного заключения в Киеве отдельных соучастников нападения на Гандзюк. Речь идет об отбывающих наказание в соответствии с приговором Покровского райсуда Днепропетровской области.

Также сообщается, что они примут участие в дополнительных следственных и процессуальных действиях.

Напомним, по приговору Покровского суда наказание отбывают Сергей Торбин, Никита Грабчук, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Виктор Горбунов. Все они бывшие участники АТО на Донбассе.

На этой неделе генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что экстрадицию подозреваемого в организации убийства Гандзюк Алексея Левина можно ожидать с пятницы, 28 февраля. Именно в этот день завершится срок подачи апелляции на решение суда в Болгарии.

Нападение на Гандзюк произошло 31 июля 2018 года в Херсоне. Неизвестный облил ее кислотой, после чего активистку госпитализировали. Медикам не удалось спасти жизнь девушки, Гандзюк скончалась в больнице 4 ноября.