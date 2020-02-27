ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Соучастников нападения на Гандзюк переведут в Киев

Новости » Происшествия     27.02.2020 - 11:01
Соучастников нападения на Гандзюк переведут в Киев
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Исполнителей переведут в Киев для участия в следственных действиях

Отдельных соучастников нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк переведут в Киев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Сообщается, что 26 февраля суд разрешил перевести в учреждение предварительного заключения в Киеве отдельных соучастников нападения на Гандзюк. Речь идет об отбывающих наказание в соответствии с приговором Покровского райсуда Днепропетровской области.

Также сообщается, что они примут участие в дополнительных следственных и процессуальных действиях.

Напомним, по приговору Покровского суда наказание отбывают Сергей Торбин, Никита Грабчук, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Виктор Горбунов. Все они бывшие участники АТО на Донбассе.

На этой неделе генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что экстрадицию подозреваемого в организации убийства Гандзюк Алексея Левина можно ожидать с пятницы, 28 февраля. Именно в этот день завершится срок подачи апелляции на решение суда в Болгарии.

Нападение на Гандзюк произошло 31 июля 2018 года в Херсоне. Неизвестный облил ее кислотой, после чего активистку госпитализировали. Медикам не удалось спасти жизнь девушки, Гандзюк скончалась в больнице 4 ноября.

Рябошапка предлагает передать СБУ расследования производств по нападениям на активистов
Новости Украины нападениепреступленияЕкатерина Гандзюк
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь