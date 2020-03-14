ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Левина должны экстрадировать в Украину в понедельник

Новости » Общество     14.03.2020 - 12:22
Левина должны экстрадировать в Украину в понедельник
Фото: Алексей Левин (скрин slidstvo.info)

После экстрадиции Левину должны избрать меру пресечения

Подозреваемый в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Алексей Левин должен быть экстрадирован в Украину в понедельник, 16 марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации источника, "прилет планируется в понедельник, если ничего не сорвется".

После прилета украинский суд должен избрать Левину в течение 48 часов меру пресечения.

Напомним, сотрудники правоохранительных органов Болгарии задержали Левина 24 января 2020 года. С начала года в Украине активизировались следственные действия по делу об убийстве Гандзюк, десятки обысков были проведены в Херсонской области, в том числе, у фигурантов дела. 11 марта Апелляционный суд Бургаса подтвердил решение первой инстанции о выдаче Левина Украине.

Как отметили в Офисе генерального прокурора, экстрадиция Алексея Левина из Болгарии должна ускорить расследование дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Ранее сообщалось, что соучастников нападения на Гандзюк переведут в Киев. Речь идет о пятерых исполнителях преступления, которые отбывают наказание в соответствии с приговором Покровского райсуда Днепропетровской области.

Фигурант дела Гандзюк затягивает процедуру экстрадиции в Украину, - прокурор Стало известно, когда суд Болгарии рассмотрит экстрадицию фигуранта дела Гандзюк в Украину
Новости Украины Екатерина Гандзюкэкстрадиция
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь