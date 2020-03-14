Левина должны экстрадировать в Украину в понедельник

Фото: Алексей Левин (скрин slidstvo.info)

После экстрадиции Левину должны избрать меру пресечения

Подозреваемый в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Алексей Левин должен быть экстрадирован в Украину в понедельник, 16 марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации источника, "прилет планируется в понедельник, если ничего не сорвется".

После прилета украинский суд должен избрать Левину в течение 48 часов меру пресечения.

Напомним, сотрудники правоохранительных органов Болгарии задержали Левина 24 января 2020 года. С начала года в Украине активизировались следственные действия по делу об убийстве Гандзюк, десятки обысков были проведены в Херсонской области, в том числе, у фигурантов дела. 11 марта Апелляционный суд Бургаса подтвердил решение первой инстанции о выдаче Левина Украине.

Как отметили в Офисе генерального прокурора, экстрадиция Алексея Левина из Болгарии должна ускорить расследование дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Ранее сообщалось, что соучастников нападения на Гандзюк переведут в Киев. Речь идет о пятерых исполнителях преступления, которые отбывают наказание в соответствии с приговором Покровского райсуда Днепропетровской области.