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Левандовски обошел Месси в бомбардирской гонке 2019 года

Новости » Спорт     26.12.2019 - 10:17
Левандовски обошел Месси в бомбардирской гонке 2019 года
Фото: Роберт Левандовски (fcbayern.com)

Список лучших опубликовало издание Marca

Нападающий немецкой "Баварии" Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром в 2019 году. Как подсчитало испанское издание Marca, за календарный год форвард отметился 58 голами в 54 матчах за мюнхенский клуб и сборную Польши.

Он забил больше, чем капитан "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси. На счету аргентинца 50 забитых мячей в 58 играх за весь год.

Тройку лучших замкнул Килиан Мбаппе, который отличился 44 раза за 49 встреч в составе ПСЖ и национальной команды Франции. В теории его может обойти английский вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг, забивший 41 гол. У "горожан" в 2019 году запланированы еще два матча в Английской премьер-лиге, потому Стерлинг имеет возможность обойти Мбаппе.

Стоит отметить, что португалец Криштиану Роналду забил 39 мячей за сборную и туринский "Ювентус" и занял лишь шестое место. Это его худший результат за последние 10 лет.

Напомним, Левандовски в нынешнем году стал лучшим бомбардиром "Баварии" в Лиге чемпионов.

Левандовски перешел в мюнхенскую команду из дортмундской "Боруссии" в 2014 году. Вместе с "Баварией" польский форвард пять раз становился чемпионом Германии.

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