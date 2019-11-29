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Форвард "Баварии" стал игроком недели в Лиге чемпионов

Новости » Спорт     29.11.2019 - 16:57
Форвард "Баварии" стал игроком недели в Лиге чемпионов
Фото: Роберт Левандовски (fcbayern.com)

Левандовски отметился покером в ворота "Црвены Звезды"

Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски был признан лучшим игроком недели 5 тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В борьбе за это звание польский форвард опередил капитана каталонской "Барселоны" Лионеля Месси, вратаря ПСЖ Кейлора Наваса и форварда Ромелу Лукаку из "Интера".

Нападающий забил четыре мяча в гостевом матче с сербской "Црвеной Звездой" (6:0). Форвард четырежды поразил ворота соперника за 14 минут, оформив самый быстрый покер в истории Лиги чемпионов. Всего в этом розыгрыше Лиги чемпионов Роберт Левандовски забил 10 голов в 5 турах.

На втором месте расположился форвард "Ред Булл Зальцбург" Эрлинг Холанд, забивший 8 мячей. Замыкает тройку лучших бомбардиров самого престижного еврокубка игрок атаки загребского "Динамо" Мислав Оршич.

Напомним, Левандовски стал лучшим бомбардиром "Баварии" в Лиге чемпионов.

Двое игроков "Динамо" попали в символическую сборную недели Лиги Европы "Шахтер" в выездном матче ЛЧ добыл ничью с "Манчестер Сити"
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