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Левандовски стал лучшим бомбардиром "Баварии" в Лиге чемпионов

Новости » Спорт     27.11.2019 - 10:20
Левандовски стал лучшим бомбардиром "Баварии" в Лиге чемпионов
Фото: Роберт Левандовски (fcbayern.com)

На счету поляка 46 голов в турнире

Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски вышел на первое место по голам за клуб в матчах Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Польский форвард забил четыре гола в ворота "Црвены Звезды" (6:0) в матче 5 тура группового этапа Лиги чемпионов.

Таким образом, на счету 31-летнего польского форварда стало 46 голов в Лиге чемпионов. Благодаря этому поляк обошел Томаса Мюллера, который отметился 43 голами в розыгрышах данного турнира.

Левандовски стал пятым игроком, которому покорилась отметка в 46 забитых мячей в Лиге чемпионов. Больше него забивали только Криштиану Роналду (127), Лионель Месси (113), Рауль (71) и Карим Бензема (63).

При этом еще ни одному футболисту не удавалось забить десять мячей в первых пяти турах группового этапа.

В этом сезоне за мюнхенскую "Баварию" Левандовски, с учетом всех клубных турниров, забил 27 голов и отдал 1 голевую передачу, проведя 20 матчей.

Напомним, "Бавария", а также еще пять клубов гарантировали себе участие в плей-офф Лиги чемпионов-2019/20.

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