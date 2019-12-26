ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Левандовскі обійшов Мессі в бомбардирських перегонах 2019 року

Новини » Спорт     26.12.2019 - 10:17
Левандовскі обійшов Мессі в бомбардирських перегонах 2019 року
Фото: Роберт Левандовскі (fcbayern.com)

Список найкращих опублікувало видання Marca

Нападаючий німецької "Баварії" Роберт Левандовскі став кращим бомбардиром у 2019 році. Як підрахувало іспанське видання Marca, за календарний рік форвард відзначився 58 голами в 54 матчах за мюнхенський клуб і збірну Польщі.

Він забив більше, ніж капітан "Барселони" і збірної Аргентини Ліонель Мессі. На рахунку аргентинця 50 забитих м'ячів в 58 іграх за весь рік.

Трійку кращих замкнув Кіліан Мбаппе, який відзначився 44 рази за 49 зустрічей у складі ПСЖ і національної команди Франції. У теорії його може обійти англійська вінгер "Манчестер Сіті" Рахім Стерлінг, який забив 41 гол. У "городян" у 2019 році заплановані ще два матчі в Англійській Прем'єр-лізі, тому Стерлінг має можливість обійти Мбаппе.

Варто зазначити, що португалець Кріштіану Роналду забив 39 м'ячів за збірну і туринський "Ювентус" і зайняв лише шосте місце. Це його найгірший результат за останні 10 років.

Нагадаємо, Левандовскі в нинішньому році став кращим бомбардиром "Баварії" в Лізі чемпіонів.

Левандовскі перейшов в мюнхенську команду з дортмундської "Боруссії" в 2014 році. Разом з "Баварією" польський форвард п'ять разів ставав чемпіоном Німеччини.

Роналду має намір наздогнати Мессі за кількістю Золотих м'ячів Мессі отримав шостий Золотий м'яч у кар'єрі
Новини України МессиЛевандовски
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся