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Летять з південного напрямку: війська РФ запустили по Україні "Шахеди"

Колаж РБК-Україна
Автор: Константин Широкун

Російські війська запустили по території України кілька груп дронів-камікадзе типу "Шахед" з південного напрямку сьогодні вночі, 5 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що росіяни запустили кілька груп із боку тимчасово окупованої частини Херсонської області. Безпілотники рухалися через Дніпропетровську та Кіровоградську область північним курсом.

Також одна із груп рухаються північним курсом через Черкаську область. Крім того, кілька дронів помічено на Одещині, які рухаються у бік Вінницької області.

Згодом "Шахеди" змінили курс, та рухаються з Черкаської області з вектором руху на захід через Київську область на межі з Вінницькою.

Комбіновані удари росіян по Україні

Нагадаємо, вчора, 4 січня, російські війська випустили кілька ракет територією України. Зокрема, під атакою був Кропивницький. Ворог обстріляв кілька енергооб'єктів у місті, внаслідок чого поранено.

Також учора ввечері росіяни випустили територією України кілька груп "Шахедів". Повітряна тривога оголошувалась у низці південних і центральних областей.

Також 2 січня росіяни влаштували масований ракетний удар по Україні. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 72 ракети. Більшість ракет – близько 60 – було збито в районі Києва. Серед них – 10 гіперзвукових ракет "Кинжал".

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