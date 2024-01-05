Летят с южного направления: войска РФ запустили по Украине "Шахеды"

Российские войска запустили по территории Украины несколько групп дронов-камикадзе типа "Шахед" с южного направления сегодня ночью, 5 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что россияне запустили несколько групп со стороны временно оккупированной части Херсонской области. Беспилотники двигались через Днепропетровскую и Кировоградскую область северным курсом.
Также одна из групп двигаются северным курсом через Черкасскую область. Кроме того, несколько дронов замечено в Одесской области, которые движутся в сторону Винницкой области.
Напомним, вчера, 4 января, российские войска выпустили несколько ракет по территории Украины. В частности, под атакой был Кропивницкий. Враг обстрелял несколько энергообъектов в городе, в результате чего ранены.
Также вчера вечером россияне выпустили по территории Украины несколько групп "Шахедов". Воздушная тревога объявлялась в ряде южных и центральных областей.
Также 2 января россияне устроили массированный ракетный удар по Украине. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 72 ракеты. Большинство ракет – около 60 – были сбиты в районе Киева. Среди них - 10 гиперзвуковых ракет "Кинжал".
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