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Украина призвала Британию удвоить всестороннее сдерживание России

Новина українською → Киев, Пятница 02 апреля 2021 17:13
Украина призвала Британию удвоить всестороннее сдерживание России Фото: Андрей Таран (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр обороны Украины Андрей Таран провел телефонный разговор с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. Обсудили обострение ситуации на Донбассе и вблизи украинской границы.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

Таран проинформировал своего собеседника о том, что Россия наращивает дополнительные военные подразделения из различных регионов вблизи украинских границ.

"Мы говорим о растущем агрессивном поведении России и, возможно, неизбежной эскалации. Высоко ценя решительную поддержку Украины со стороны Великобритании, мы просим вас удвоить бдительность и всестороннее сдерживание. Мировое сообщество должно твердо удержать Россию в зоне международного права", - заявил украинский министр.

Со своей стороны Уоллес пообещал, что Великобритания продолжит помогать готовить украинских военнослужащих и развивать способности Вооруженных сил Украины.

Напомним, Украина зафиксировала, что Россия стягивает свои войска к украинской границе.

В то же время украинская разведка считает, что Россия может перейти в наступление на Донбассе с продвижением вглубь территории Украины.

На фоне обострения ситуации возле украинской границы состоялся разговор Тарана с главой Пентагона США. В Вашингтоне пообещали, что в случае эскалации российской агрессии США не оставят Украину один на один с РФ.

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