Украина призвала Британию удвоить всестороннее сдерживание России
Министр обороны Украины Андрей Таран провел телефонный разговор с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. Обсудили обострение ситуации на Донбассе и вблизи украинской границы.
Таран проинформировал своего собеседника о том, что Россия наращивает дополнительные военные подразделения из различных регионов вблизи украинских границ.
"Мы говорим о растущем агрессивном поведении России и, возможно, неизбежной эскалации. Высоко ценя решительную поддержку Украины со стороны Великобритании, мы просим вас удвоить бдительность и всестороннее сдерживание. Мировое сообщество должно твердо удержать Россию в зоне международного права", - заявил украинский министр.
Со своей стороны Уоллес пообещал, что Великобритания продолжит помогать готовить украинских военнослужащих и развивать способности Вооруженных сил Украины.
Напомним, Украина зафиксировала, что Россия стягивает свои войска к украинской границе.
В то же время украинская разведка считает, что Россия может перейти в наступление на Донбассе с продвижением вглубь территории Украины.
На фоне обострения ситуации возле украинской границы состоялся разговор Тарана с главой Пентагона США. В Вашингтоне пообещали, что в случае эскалации российской агрессии США не оставят Украину один на один с РФ.