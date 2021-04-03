Влітку українські прикордонники проведуть спільні навчання з військовими Британії
Влітку 2021 року Державна прикордонна служба України (ДПСУ) візьме участь в українсько-британському навчанні "COSSACK MACE - 2021". Його проведуть на базі одного з навчальних центрів Збройних сил України.
Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.
В рамках навчань передбачається спільне планування та виконання операцій батальйонно-тактичного рівня.
Очікується, що вишкіл дозволить покращити злагодженість дій українських військових підрозділів та підрозділів НАТО під час оборонних та наступальних операцій.
Під час навчань заплановано відпрацювання взаємосумісності багатонаціональних штабів, вивчення процесу прийняття військових рішень (МDMP), проведення оборонних та наступальних операцій під керівництвом багатонаціональних штабів.
"Також вишкіл дозволить імплементувати найкращі практики ведення операцій з врахуванням досвіду, який українські збройні формування отримали під час проведення ООС (АТО)", - говорится в повідомленні.
Раніше Україна закликала Британію подвоїти всебічне стримування Росії через стягування російських військ до українського кордону.
Нагадаємо, в Офісі президента заявляли, що організація спільних навчань Збройних сил України з військовими НАТО сприятиме стабілізації безпекової ситуації у регіоні.
РБК-Україна писало, що Росія стягує війська до кордону України і готується таким чином до військових навчань в Брянську і окупованому Криму.