Лето на карантине. Масочный режим ослабили, а у цветных зон новые правила: полный список изменений

В Украине на лето ослабили карантинные ограничения. Однако действие самого карантина продлили до 31 августа.
Так, теперь вся Украина находится в "зеленой" зоне адаптивного карантина.
Проведение массовых мероприятий в помещениях разрешается со 100% наполнением. Без ограничения дистанции между присутствующими.
Однако соблюдение масочного режима является необязательным только при наличии у всех участников и организаторов мероприятия одного из следующих документов:
Кроме того, теперь украинцы и граждане, имеющие вид на жительство в Украине, могут беспрепятственно пересекать государственную границу при возвращении из других стран.
Однако пересечение КПВВ на Донбассе и админгранице с Крымом для украинцев будет беспрепятственным при наличии документа о вакцинации. При отсутствии прививок необходимо пройти самоизоляцию, которую можно прекратить по результатам экспресс-теста прямо на КПВВ.
Иностранцам, которые пересекают украинскую госграницу, обязательно необходимо иметь страховой полис на случай заболевания COVID-19. Также гражданам других стран необходимо иметь:
Кроме того, правительство изменило правила введения зон адаптивного карантина. Теперь "зеленая" и "желтая" зоны карантина будут вводиться сразу на всей территории Украины.
В "желтую" зону вся территория страны будет попадать, если в течение трех дней подряд во всех регионах будет фиксироваться один из признаков:
"Желтый" уровень эпидемической безопасности будет вводиться государственной комиссией ТЭБ и ЧС по инициативе министра здравоохранения.
Если ситуация нормализуется и будет сохраняться в течение семи дней подряд, то страна вернется в "зеленую" зону.
Напомним, 16 июня карантин в Украине продлили до конца лета, но при этом существенно ослабили ограничения.
В связи с ослаблением карантина в Украине по приезду в страну больше не нужно скачивать приложение "Вдома" на свой смартфон. Эта программа использовалась для контроля самоизоляции.