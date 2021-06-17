Літо на карантині. Масочний режим послабили, а у кольорових зон нові правила: повний список змін

В Україні на літо послабили карантинні обмеження. Однак дію самого карантину продовжили до 31 серпня.
Так, тепер вся Україна знаходиться в "зеленій" зоні адаптивного карантину.
Проведення масових заходів у приміщеннях дозволяється зі 100% наповненням. Без обмеження дистанції між присутніми.
Однак дотримання масочного режиму є необов'язковим тільки при наявності у всіх учасників та організаторів заходу одного з наступних документів:
Крім того, тепер українці і громадяни, які мають посвідку на проживання в Україні, можуть безперешкодно перетинати державний кордон при поверненні з інших країн.
Однак перетин КПВВ на Донбасі та адмінкордоні з Кримом для українців буде безперешкодним при наявності документа про вакцинацію. При відсутності щеплень необхідно пройти самоізоляцію, яку можна припинити за результатами експрес-тесту прямо на КПВВ.
Іноземцям, які перетинають український держкордон, обов'язково необхідно мати страховий поліс на випадок захворювання COVID-19. Також громадянам інших країн необхідно мати:
Крім того, уряд змінило правила введення зон адаптивного карантину. Тепер "зелена" і "жовта" зони карантину будуть вводитися відразу на всій території України.
У "жовту" зону вся територія країни буде потрапляти, якщо протягом трьох днів поспіль у всіх регіонах буде фіксуватися одна з ознак:
"Жовтий" рівень епідемічної безпеки буде вводитися Державною комісією ТЕБ і НС з ініціативи міністра охорони здоров'я.
Якщо ситуація нормалізується і буде зберігатися протягом семи днів поспіль, то країна повернеться в "зелену" зону.
Нагадаємо, 16 червня карантин в Україні продовжили до кінця літа, але при цьому істотно послабили обмеження.
У зв'язку з ослабленням карантину в Україні по приїзду в країну більше не потрібно завантажувати додаток "Вдома" на свій смартфон. Ця програма використовувалася для контролю самоізоляції.