ua ru
Чт, 30 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Летів у напрямку Чернігова. Прикордонники показали відео зі збитим "шахедом"

Новость на русском →
Чернігів, Четвер 30 березня 2023 12:33
Летів у напрямку Чернігова. Прикордонники показали відео зі збитим "шахедом" Фото: українські прикордонники знищили російський БПЛА, що прямував в бік Чернігова (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Українським прикордонникам вдалося збити російського "шахеда", який летів у напрямку Чернігова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

Зокрема, військові вчергове довели, що безпілотники все ж реально збивати стрілецькою зброєю, проте головним успіхом завдячують злагодженій роботі команди.

"Емоції били через край, а зараз розуміємо, що це чиїсь врятовані життя", - зізнаються бійці ДПСУ.

Як повідомлялося, українські військові 28 березня збили у Чернігівській області російський "Шахед". Дрон-камікадзе вразили неподалік кордону. Вранці уламки було виявлено у лісовому масиві.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Погода критична для кораблів, авіації та "Шахедів". Гуменюк про загрозу нової атаки РФ
Погода критична для кораблів, авіації та "Шахедів". Гуменюк про загрозу нової атаки РФ
DAILY
Данило Гетманцев: Завжди є хтось, хто хоче зіграти у рулетку з державою
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Данило Гетманцев: Завжди є хтось, хто хоче зіграти у рулетку з державою