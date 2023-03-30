ua ru
Чт, 30 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Летел в направлении Чернигова. Пограничники показали видео со сбитым "шахедом"

Новина українською →
Чернигов, Четверг 30 марта 2023 12:33
Летел в направлении Чернигова. Пограничники показали видео со сбитым "шахедом" Фото: украинские пограничники уничтожили российский БПЛА, направлявшийся в сторону Чернигова (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Украинским пограничникам удалось сбить российский "шахед", летевшего в направлении Чернигова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

В частности, военные в очередной раз доказали, что беспилотники все же реально сбивать стрелковым оружием, однако главным успехом благодарны слаженной работе команды.

"Эмоции били через край, а сейчас понимаем, что это чьи-то спасенные жизни", - признаются бойцы ГПСУ.

Как сообщалось, украинские военные 28 марта сбили в Черниговской области российский "Шахед". Дрон-камикадзе поразили недалеко от границы. Утром обломки были обнаружены в лесном массиве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Погода критическая для кораблей, авиации и "Шахедов". Гуменюк об угрозе новой атаки РФ
Погода критическая для кораблей, авиации и "Шахедов". Гуменюк об угрозе новой атаки РФ
DAILY
Даниил Гетманцев: Всегда есть кто-то, кто хочет сыграть в рулетку с государством
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Даниил Гетманцев: Всегда есть кто-то, кто хочет сыграть в рулетку с государством