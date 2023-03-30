Летел в направлении Чернигова. Пограничники показали видео со сбитым "шахедом"

Украинским пограничникам удалось сбить российский "шахед", летевшего в направлении Чернигова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

В частности, военные в очередной раз доказали, что беспилотники все же реально сбивать стрелковым оружием, однако главным успехом благодарны слаженной работе команды. "Эмоции били через край, а сейчас понимаем, что это чьи-то спасенные жизни", - признаются бойцы ГПСУ.