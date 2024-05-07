Летить прямо у ворожі бліндажі: прикордонники показали знищення позицій окупантів (відео)

Українські прикордонники провели серію вдалих влучань по позиціях окупантів із дронів та міномету. Результати своєї роботи вони показали у відео.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Як зазначається в повідомленні, на відео працюють прикордонники-аеророзвідники бригади "Помста".
"Закидають скиди точнісінько в бліндажі та корегують роботу міномета по ворожих позиціях", - йдеться в повідомленні.
Так, згідно із відео, українські захисники тільки на даному відео влучними попаданнями знищили близько десятка позицій окупантів, які розмістились у лісосмугах на точках фронту, де ведуться активні бойові дії.
Нагадаємо, напередодні Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав відео знищення росіян на фронті в Україні.
Перед цим відео знищення техніки і десанту окупантів у Донецькій області показали бійці ЗСУ.
Також напередодні ССО вдалось спалити ворожий склад боєприпасів і групу окупантів за допомогою дронів.