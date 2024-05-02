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Бійці ЗСУ показали відео знищення техніки і десанту окупантів у Донецькій області

Четвер 02 травня 2024 07:57
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Бійці ЗСУ показали відео знищення техніки і десанту окупантів у Донецькій області Фото: українскі захисники показали відбиття ворожого штурму (Facebook 47-ї ОМБР ЗСУ)
Автор: Володимир Костирін

Бійці 47-ої окремої механізованої бригади ЗСУ, які діють на відрізку фронту в Донецькій області, зупинили чергову спробу російських окупантів прорвати оборону українських захисників. Ворожий штурм було зупинено, загарбники зазнали втрат в особовому складі та техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку 47 ОМБр.

В бригаді зазначили, що під час даного штурму противник втратив МТ-ЛБ, а "за ним - десант".

"Артилеристи 47 окремої механізованої бригади з мінімальною витратою снарядів відпрацювали одразу по жирній цілі, спаливши бронетехніку", - йдеться в публікації.

В 47-й ОМБр розповіли, що загарбники встигли спішитися та засісти в одному з приміщень, де знаходилися інші окупанти.

"Як результат - противник знищений. Штурм провалений. Битва триває", - передали військові.

Ситуація на фронті

Раніше у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні 2 травня розповіли, що протягом минулої доби на фронті відбулося 121 бойове зіткнення.

У військовому командуванні також оновили дані про втрати росармії в Україні та зазначили, що за добу Сили оборони ліквідували ще 1030 загарбників, а також знищили 20 танків, 20 артсистем та 4 системи ППО ворога.

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