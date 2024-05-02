Бійці ЗСУ показали відео знищення техніки і десанту окупантів у Донецькій області
Бійці 47-ої окремої механізованої бригади ЗСУ, які діють на відрізку фронту в Донецькій області, зупинили чергову спробу російських окупантів прорвати оборону українських захисників. Ворожий штурм було зупинено, загарбники зазнали втрат в особовому складі та техніці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку 47 ОМБр.
В бригаді зазначили, що під час даного штурму противник втратив МТ-ЛБ, а "за ним - десант".
"Артилеристи 47 окремої механізованої бригади з мінімальною витратою снарядів відпрацювали одразу по жирній цілі, спаливши бронетехніку", - йдеться в публікації.
В 47-й ОМБр розповіли, що загарбники встигли спішитися та засісти в одному з приміщень, де знаходилися інші окупанти.
"Як результат - противник знищений. Штурм провалений. Битва триває", - передали військові.
Ситуація на фронті
Раніше у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні 2 травня розповіли, що протягом минулої доби на фронті відбулося 121 бойове зіткнення.
У військовому командуванні також оновили дані про втрати росармії в Україні та зазначили, що за добу Сили оборони ліквідували ще 1030 загарбників, а також знищили 20 танків, 20 артсистем та 4 системи ППО ворога.
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