RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Летит прямо во вражеские блиндажи: пограничники показали уничтожение позиций оккупантов (видео)

Фото: пограничники уничтожают позиции оккупантов на фронте (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Ярослава Борзова

Украинские пограничники провели серию удачных попаданий по позициям оккупантов из дронов и миномета. Результаты работы они показали в видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Как отмечается в сообщении, на видео работают пограничники-аэроразведчики бригады "Месть".

"Закидывают сбросы точь-в-точь в блиндажи и корректируют работу миномета по враждебным позициям", - говорится в сообщении.

Так, согласно видео, украинские защитники только на данном видео точными попаданиями уничтожили около десятка позиций оккупантов, которые разместились в лесополосах на точках фронта, где ведутся активные боевые действия.

Видео уничтожения сил оккупантов

Напомним, накануне Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал видео уничтожения россиян на фронте в Украине.

Перед этим видео уничтожение техники и десанта оккупантов в Донецкой области показали бойцы ВСУ.

Также накануне ССО удалось сжечь вражеский состав боеприпасов и группу кафиров с помощью дронов.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДПСУВойна России против УкраиныАтака дронов