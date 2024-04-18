ССО спалили ворожий склад боєприпасів і групу окупантів за допомогою дронів (відео)

Українські воїни на півдні країни виявили ворожу позицію і відпрацювали по ній за допомогою дронів. Процес знищення особового складу та складу боєкомплекту ворога зафіксували на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

По цілях оператори завдали вогневих уражень FPV-дронами, дронами з системою скидання та 122-мм гаубицею Д-30. У результаті влучної роботи ССО знищено:

Зазначається, що це результат роботи 73 морського центру імені кошового отамана Антона Головатого під час розвідувальних дій на Південному напрямку.

Ситуація на фронті

Сьогодні в Генштабі ЗСУ повідомили, що українські воїни утримують позиції на лівобережжі Дніпра та відбили атаки росіян біля Первомайського у Донецькій області.

А загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 456 960 військових.

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