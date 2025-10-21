Летить 450 км/год: Україна і США серійно вироблятимуть перехоплювачі "Шахедів"

Зазначається, що партнерство базуватиметься на принципах 50/50 і буде орієнтоване на потреби США, країн НАТО та України.

За даними прес-релізу AIRO, остаточне підписання угоди очікується протягом 60 днів. Після цього підприємство планує співпрацювати з Міністерством оборони України та укладати контракти з Міноборони США, НАТО і союзників.

Технічні характеристики дронів вражають: вони здатні розвивати швидкість до 300 миль на годину (450 км/год), долати відстань до 200 км і нести вантаж від 2,5 до 9 кг.

У пресрелізі зазначається, що підприємство також зосередиться на дослідженнях і розробках перехоплювальних і ударних конфігурацій наступного покоління.

"Швидкість 300 миль на годину забезпечує безпрецедентну швидкість реагування на повітряні загрози, а перевірена бойова ефективність дронів в операціях в Україні демонструє надійність в реальних умовах", - йдеться в повідомленні.

Раніше команда інженерів компанії "Генерал Черешня" в тісній співпраці з підрозділами оборони завершила розробку і запустила серійне виробництво дрона-перехоплювача "Генерал Черешня Bullet", який призначений для виявлення і нейтралізації ворожих ударних БПЛА типу "Шахед".

AIRO описує себе як технологічно диференційовану платформу для аерокосмічної галузі, автономних транспортних засобів і повітряної мобільності. Компанія працює в чотирьох напрямках: дрони, авіоніка, навчання та електрична повітряна мобільність, орієнтуючись на можливості 21 століття в аерокосмічній та оборонній галузях.