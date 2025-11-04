Летіли ударні дрони та "Іскандер": як відпрацювала ППО по повітряним цілям росіян

"У ніч на 4 листопада противник атакував однією балістичною ракетою "Іскандер-М" із Ростовської область РФ, шістьма зенітними керованими ракетами С-300 із Курської області, а також 130 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів", - зазначили у Повітряних силах.

Повідомляється, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито, або подавлено 92 ворожі дрони на півночі, півдні та сході країни. При цьому також зафіксовано влучання ракет та 31 ударного дрону на 14 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у Повітряних силах ЗСУ.