Летели ударные дроны и "Искандер": как отработала ПВО по воздушным целям россиян

Российские войска ночью атаковали Украину баллистической ракетой типа "Искандер" и ударными беспилотниками. Большинство вражеских целей ликвидировали силы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Воздушных сил ВСУ.
"В ночь на 4 ноября противник атаковал одной баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской область РФ, шестью зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской области, а также 130 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов", - отметили в Воздушных силах.
Сообщается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 92 вражеских дрона на севере, юге и востоке страны. При этом также зафиксировано попадание ракет и 31 ударного дрона на 14 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах ВСУ.
Напомним, в ночь на 3 ноября российские оккупанты также атаковали Украину ударными дронами и ракетами различных типов.
В частности, российские войска атаковали Украину, применив 138 дронов-камикадзе, три аэробаллистические ракеты "Кинжал" и четыре баллистические ракеты "Искандер-М".
Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила одну ракету "Кинжал" и 115 вражеских беспилотников типов Shahed, Гербера и других.