Летели ударные дроны и "Искандер": как отработала ПВО по воздушным целям россиян

"В ночь на 4 ноября противник атаковал одной баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской область РФ, шестью зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской области, а также 130 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов", - отметили в Воздушных силах.

Сообщается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 92 вражеских дрона на севере, юге и востоке страны. При этом также зафиксировано попадание ракет и 31 ударного дрона на 14 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах ВСУ.