Летіли "Циркони", балістика та сотні дронів: як ППО відбила нічну атаку РФ

Обстріли України 24 вересня

Нагадаємо, вночі 24 вересня російські війська атакували Київ дронами та балістичними ракетами - у місті пролунало кілька хвиль вибухів. Уламки впали в кількох районах столиці. Є загиблі та постраждалі.

Також цієї ночі росіяни атакували Одесу - пошкоджено дах та частину верхнього поверху медичного закладу. Вибито вікна у 10 прилеглих житлових будинках та школі.