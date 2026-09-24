Летели "Цирконы", баллистика и сотни дронов: как ПВО отразила ночную атаку РФ

Обстрелы Украины 24 сентября

Напомним, ночью 24 сентября российские войска атаковали Киев дронами и баллистическими ракетами - в городе прозвучало несколько волн взрывов. Обломки рухнули в нескольких районах столицы. Есть погибшие и пострадавшие.

Также этой ночью россияне атаковали Одессу - повреждена крыша и часть верхнего этажа медицинского учреждения. Выбиты окна в 10 близлежащих жилых домах и школе.