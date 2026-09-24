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Летели "Цирконы", баллистика и сотни дронов: как ПВО отразила ночную атаку РФ

08:28 24.09.2026 Чт
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: силы ПВО этой ночью сбили 227 вражеских целей (Getty Images)

В ночь на 24 сентября российские войска атаковали Украину противокорабельными и баллистическими ракетами, а также 282 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.

Этой ночью россияне атаковали:

  • противокорабельными ракетами "Циркон" из Курской, Ростовской, Орловской обл.;
  • баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400/KN-23 из Курской и Брянской обл.;
  • 282 ударными беспилотниками типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", баражирующими боеприпасами "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: Орел, Миллерово, Шаталово, Курск, Приморско-Ахтарск акватории Азовского моря.

Основные направления удара - Одесская и Киевская облассти.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 227 целей:

  • 4 противокорабельные ракеты "Циркон";
  • 3 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400/KN-23;
  • 1 "Бандероль"/"Дань-Т";
  • 219 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях.

Обстрелы Украины 24 сентября

Напомним, ночью 24 сентября российские войска атаковали Киев дронами и баллистическими ракетами - в городе прозвучало несколько волн взрывов. Обломки рухнули в нескольких районах столицы. Есть погибшие и пострадавшие.

Также этой ночью россияне атаковали Одессу - повреждена крыша и часть верхнего этажа медицинского учреждения. Выбиты окна в 10 близлежащих жилых домах и школе.

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